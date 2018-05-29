Неполадки приостановили работу трёх МРЭО в Петербурге

В Петербурге временно ограничена работа нескольких межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. МРЭО на шоссе Революции функционирует в обычном режиме. Об этом 29 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Приостановлена замена и выдача водительских удостоверений на право управления транспортными средствами в трёх МРЭО.

№2 в Стрельне на Фронтовой улице, 7;

№3 на Московском шоссе, дом 16, корпус 1;

№17 на Лабораторном проспекте, 24.

Причина сбоя – технические неисправности. После их устранения работа возобновится.