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29.05.2018 12:06

Неполадки приостановили работу трёх МРЭО в Петербурге

В Петербурге временно ограничена работа нескольких межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. МРЭО на шоссе Революции функционирует в обычном режиме. Об этом 29 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Приостановлена замена и выдача водительских удостоверений на право управления транспортными средствами в трёх МРЭО.

  • №2 в Стрельне на Фронтовой улице, 7;
  • №3 на Московском шоссе, дом 16, корпус 1;
  • №17 на Лабораторном проспекте, 24.

Причина сбоя – технические неисправности. После их устранения работа возобновится.


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28.05.2018 11:30
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