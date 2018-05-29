Квадратный метр «вторички» в Хельсинки подорожал до 3600 евро

Стоимость квартир в многоэтажных домах и таунхаусах на вторичном рынке недвижимости Финляндии выросла с марта по апрель на 0,9%, сообщает 29 мая Статистический центр республики.

В Хельсинки жильё подорожало на 1,3%, в остальной стране — на 0,6%. Годовой рост цен в столице Суоми составил 3,2%, тогда как в других регионах квартиры подешевели ровно на столько же.

Средняя стоимость квадратного метра в Хельсинки — 3602 евро (по актуальному курсу — 261 тыс. руб.), в остальных областях страны — 1628 евро (118 тыс. руб.).