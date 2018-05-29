В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2018 года

29 мая 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.

Почетными покупателями стала семья Станислава и Александры, которые приобрели квартиру в новом проекте бизнес-класса – ЖК «Галактика.Премиум». Жилой комплекс возводится на территории Московского района, вблизи сразу трех станций метро – «Московские ворота», «Фрунзенская» и «Балтийская».

«Компанию «Эталон ЛенСпецСМУ» мы давно знаем как надёжного застройщика, который не только выполняет все свои обещания, но и предвосхищает наши ожидания. Многие наши друзья приобрели у вас недвижимость и остались очень довольны, поэтому, когда назрел вопрос о покупке нового жилья, мы обратились именно в «Эталон ЛенСпецСМУ». ЖК «Галактика.Премиум» привлек нас своим расположением – Московский район, близость к центру города, пригородам Санкт-Петербурга и аэропорту. От всей души хотим поблагодарить сотрудников вашей Компании за работу!» – прокомментировал свой выбор Станислав.

«Юбилейных» покупателей поздравил коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин.

«С большой радостью сегодня мы поздравляем вашу семью с этой замечательной покупкой – квартирой в ЖК «Галактика.Премиум». Вы стали не только одним из первых обладателей квартиры в этом жилом комплексе бизнес-класса, но и нашим «юбилейным» 4000-м покупателем с начала года! Нам очень приятно, что жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ» уже более 30 лет пользуются особой популярностью у покупателей. Совершив покупку один раз, наши клиенты возвращаются, чтобы снова приобрести квартиру от «Эталон ЛенСпецСМУ» для своих близких – детей или родителей. Это показатель высокого уровня доверия к Компании. Спасибо за Ваш выбор», – сказал Андрей Останин, поздравляя «юбилейного» покупателя и его супругу.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/