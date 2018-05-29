Пиотровский: Эрмитаж не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий

Экспонаты российских музеев, которые выставляются в других странах, могут не вернуть. Поэтому Государственный Эрмитаж не проводит выставки в ряде государств, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, опасность того, что российские экспонаты могут не вернуть, «всегда была и всегда есть», поэтому из-за отсутствия гарантий Эрмитаж, например, не проводит выставки в США.

«Мы эту ситуацию меняем. Но ничего особенно не изменилось», – цитирует Пиотровского «Коммерсант».

Напомним, что в 2015 году Русский музей не стал выставлять картины Марка Шагала в шведском музее в Стокгольме именно из-за отсутствия необходимых гарантий. Российское Министерство культуры тогда рекомендовало музею не отправлять произведения искусства в Швецию. Ранее Нидерланды отказались вернуть РФ коллекцию скифского золота, около двух тысяч артефактов, которая была вывезена из крымских музеев на выставку.