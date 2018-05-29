Матвиенко опять раскритиковала НАТО: это блоковый реликт двухполярной эпохи

Североатлантический альянс перестал быть институтом безопасности, а остался лишь «блоковым реликтом двухполярной эпохи». Об этом 29 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая Примаковские чтения в Москве.

Блоковая модель НАТО обеспечивает безопасность членам, но неизбежно является угрозой для других стран, уверена глава верхней палаты российского парламента. Альянс «по определению не может не искать себе оппонента», цитирует Матвиенко «Коммерсантъ».

Это не первый раз, когда Валентина Матвиенко критикует НАТО. Так, в марте она выступила против милитаризации европейских стран путем расширения военного альянса. По ее словам, действия блока ведут к «проведению разделительных линий» на европейском континенте. В 2016-м Матвиенко выразила мнение, что Украина могла бы вступить в альянс, который не возражал против такого развития событий, а потом атаковать Крым, чего Россия не могла допустить. В 2014 году Матвиенко критиковала НАТО за желание приблизиться к российским границам.