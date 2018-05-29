Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир

Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group. С помощью новой системы будущий собственник жилья сможет оценить все детали своей квартиры, а также создать уникальный проект меблировки для любой комнаты.

Программный продукт V-Ray (фотореалистичная визуализации изображения), разработанная болгарской компанией Chaos Group (Хаос Групп), совместно с движком Unreal Engine (Нереальный двигатель) позволит будущему собственнику увидеть квартиру с вариантами отделки в 3-D формате во всех ракурсах и совершить виртуальную прогулку по строящемуся жилью. Покупателю также представится возможность разработать проект меблировки любой комнаты по своему желанию. Если тестирование пройдет успешно, система будет представлена в виде 3-D макета ЖК в офисе «Петербургской Недвижимости».

Setl City

Отметим, что 18-19 мая экспертная группа департамента информационных технологий Setl Group прошла обучение на одной из крупнейших мировых digital-конференций Total Chaos 2018 в Болгарии. На конференции, в том числе, обсуждались вопросы информационного моделирования и архитектурной визуализации, непосредственно связанные с программным решением V-Ray. Сотрудники Setl Group познакомились с новейшими продуктами лидеров цифровой индустрии – Google и Nvidia – и поучаствовали в мастер-классах от ведущих специалистов в области архитектурной визуализации.

Напомним, в холдинге Setl Group уже успешно выполнен проект информационного моделирования ЖК бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове. Проект был признан лучшим на Втором Всероссийском открытом конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2017» в номинации «BIM-Стройка». Информационная модель позволяет уже на начальном этапе строительства оценить внешний вид жилого комплекса, планировки квартир и расположение инженерных сетей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations