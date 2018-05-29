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29.05.2018 12:38

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за отказа во въезде в Россию польскому политологу

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в Варшаве Сергея Андреева после того, как польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский был задержан в московском аэропорту Домодедово. 

Об этом 29 мая сообщило польское новостное агентство PAP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Руководителю российской дипмиссии вручили ноту с просьбой разъяснить инцидент в российском аэропорту. 

Славомир Дембский не прошел погранконтроль в Домодедово, после чего ему запретили въезжать в Россию. Он вынужден был вернуться во Франкфурт-на-Майне, откуда прилетел.

Напомним, что это не первый раз, когда гражданину Польши, публичному лицу,  запрещают въезд в нашу страну. Так, в мае журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему закрыт въезд в РФ до 2048 года.

 

 


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