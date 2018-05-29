Метрополитен получил у «Трансмашхолдинга» все составы для зелёной ветки

Петербургский метрополитен получил шестнадцать новых шестивагонных составов для зеленой ветки. Об исполнении контракта на поставку 29 мая сообщили в дирекции по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг».

Напомним, входящий в холдинг Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭРВЗ) заключил контракт на поставку «Юбилейных» составов из вагонов с асинхронным тяговым приводом в октябре 2016 года. Стоимость закупки составила 13,4 млрд рублей.

Как ранее сообщили «Фонтанке» в комтрансе, всего по итогам года планируется приобретение 25 составов. Из них 21 приходится на «Юбилейные» производства Октябрьского электровагоноремонтного завода (входит в состав «Трансмашхолдинга»). Еще 4 — модель «Нева» производства «Вагонмаша» (СП чешской Skoda и Кировского завода).

В настоящее время ОЭВРЗ продолжает исполнение еще одного контракта с подземкой. В срок до 2020 года должны быть построены 20 составов по 8 вагонов – в общей сложности 160 единиц. Первые восемь составов уже ушли заказчику.

Фото: Дирекция по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг»