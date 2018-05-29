Метрополитен получил у «Трансмашхолдинга» все составы для зелёной ветки
Петербургский метрополитен получил шестнадцать новых шестивагонных составов для зеленой ветки. Об исполнении контракта на поставку 29 мая сообщили в дирекции по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг».
Напомним, входящий в холдинг Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭРВЗ) заключил контракт на поставку «Юбилейных» составов из вагонов с асинхронным тяговым приводом в октябре 2016 года. Стоимость закупки составила 13,4 млрд рублей.
Как ранее сообщили «Фонтанке» в комтрансе, всего по итогам года планируется приобретение 25 составов. Из них 21 приходится на «Юбилейные» производства Октябрьского электровагоноремонтного завода (входит в состав «Трансмашхолдинга»). Еще 4 — модель «Нева» производства «Вагонмаша» (СП чешской Skoda и Кировского завода).
В настоящее время ОЭВРЗ продолжает исполнение еще одного контракта с подземкой. В срок до 2020 года должны быть построены 20 составов по 8 вагонов – в общей сложности 160 единиц. Первые восемь составов уже ушли заказчику.
Справка:
Производителем составов проекта 81-722/723/724 «Юбилейный» является Октябрьский электровагоноремонтный завод, "дочка" компании «Трансмашхолдинг». Поставлять в петербургскую подземку их начали еще в 2015 году, по контракту на 3 млрд рублей, выпускали на Невско-Василеостровскую линию. Задача состоит в том, чтобы целиком обновить подвижной состав «зеленой» линии к чемпионату мира по футболу; позже производитель получил контракт на 27 шестивагонных поездов за 13,7 млрд, однако поставки шли с опозданием.
Кроме того, на новых составах сбоили «светильники открытия станционных дверей», которые должны обеспечивать синхронность дверям поезда и станции закрытого типа. Отмечалось также несанкционированное открытие торцевых дверей в поездах. Отвечая на соответствующую публикацию «Фонтанки», руководство предприятия заявило, что поезда серии «Юбилейный» не имеют технических проблем, которые описывались в статье, а сам текст назвало намеренной провокацией.
Позднее обнаружились проблемы и посерьезнее, а именно механическое повреждение тяги, которая соединяет тележку колесных пар и кузов вагона, а также является креплением устройства автосцепки вагона. Из-за всех этих неисправностей на линию выходила лишь часть принятых составов.
Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) основан в 1826 году в Санкт-Петербурге. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава, а также производстве трамваев и вагонов метро. С 2005 года завод входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». Всего в 2015 и 2016 годах он заключил контрактов на 14,5 млрд и 17,9 млрд рублей соответственно, подавляющую часть — с петербургским метрополитеном. В 2017 году есть только 2 контракта с московским метро на ремонт на 2,3 млрд.
ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) является самым крупным в России поставщиком подвижного состава для рельсового транспорта. Головная компания — голландская The Breakers Investments B.V., основной заказчик — РЖД. Выручка от продажи продукции в 2016 году превысила 55 млрд рублей, чистая прибыль составила около миллиарда. В 2017 году ТМХ нарастил долю в ОЭВРЗ с 74,12% до 94,22% за счет выкупа пакета Bombardier.