После проезда кортежа по Яхтенному мосту Албин приказал проверить все ключи

После публикации вечером 28 мая на «Фонтанке» видео с проездом автомобильного кортежа по пешеходному Яхтенному мосту вице-губернатор Петербурга Игорь Албин взялся за наведение порядка. Об этом «Фонтанке» 29 мая сообщили в аппарате Игоря Албина.

Чиновник поручил СПб ГБУ «Мостотрест» и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» «провести служебную проверку обстоятельств инцидента и одновременно – инвентаризацию ключей от заградительных механизмов, препятствующих попаданию автотранспорта на мостовую переправу».

По своим техническим характеристикам Яхтенный мост может быть транспортным объектом, на нём есть две полосы «проезжей части» и тротуары, но Смольный принял решение, что с момента открытия он доступен только для проезда спецавтотранспорта. На въездах установлены ограничительные барьеры и шлагбаумы, и до настоящего времени функциональное назначение переправы не менялось.

Однако накануне горожане заметили, как по мосту проехали «Мерседес S500», Audi A8 L и Nissan («Фонтанка» выяснила, кому они принадлежат). Из возглавляющего колонну автомобиля вышел охранник и с помощью брелока опустил ограждения.

Сегодня Игорь Албин подчеркнул недопустимость несанкционированного перемещения транспортных средств по мосту и поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры усилить контроль за соблюдением ограничений и утвердить регламент допуска спецтранспорта на мост по пропускам.