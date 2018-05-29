«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года.

Сегодня на строительной площадке выполняются работы по устройству свайного фундамента будущего здания детского сада. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 года.

Общая площадь дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 воспитанников, составит 3029 кв. м. В двухэтажном здании будут оборудованы 6 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития малышей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые зоны.

Напомним, что в новом жилом микрорайоне «Юнтолово» уже функционирует детский сад на 140 воспитанников. На соседнем участке построена и введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 825 мест. Всего на территории жилого комплекса запланировано строительство 9-ти школ и 18-ти детских садов.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.