ВМФ перебросил бронекатера Каспийской флотилии к Крымскому мосту

Три бронекатера Каспийской флотилии совершили переход в Азовское море и прибыли в Керчь.

Об этом 29 мая пишет "Крыфминформ" со ссылкой на издание «Военное обозрение».

«Три артиллерийских катера из состава Каспийской флотилии переброшены в Азовское море. Катера совершили переход из Астрахани и прибыли в Керчь», – говорится в сообщении и добавляется, что одной из целей переброски является усиление охраны Крымского моста.

По информации издания, в Азовское море переведены два бронекатера проекта 1204 (шифр «Шмель») и один катер проекта 1400М (шифр «Гриф»). 27 мая пресс-служба Южного военного округа сообщала, что отряд из пяти кораблей Каспийской флотилии, в том числе два бронекатера типа «Шмель» и один типа «Гриф», провёл в море ночные учения по передаче световых сигналов вместо использования средств связи для соблюдения скрытности плавания. В каком море было проведено учение, не уточнялось.

Бронекатера проекта «Шмель» предназначены для дозорной службы на реках и озёрах, уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнём, перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей. Сторожевые катера проекта типа «Гриф» предназначены для охраны государственной морской границы в прибрежных районах, проливах и на открытых рейдах портов, на речных и озёрных участках.

Крымской мост открыл 15 мая президент РФ . Владимир Путин проехал по нему за рулем КамАЗа. Президент Украины Петр Порошенко 19 мая заявил, что мост через Керченский пролив Киев планирует «использовать для связей с Кубанью». Порошенко заметил, что россиянам эта конструкция, по его мнению, может «пригодиться как дорога для отступления». СК России возбудил уголовное дело в отношении редактора американского издания Washington Examiner, в котором появилась статья с призывом взорвать мост через Керченский пролив "путем нанесения бомбовых ударов". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства 18 мая. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко 17 мая, ведомство возбудило дело о терроризме в отношении гражданина США Тома Рогана после статьи «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина». Под авторством Рогана она опубликована на сайте американского журнала Washington Examiner, а также выложена на сайте журналиста.