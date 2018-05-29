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29.05.2018 12:25

Апелляция ареста за выбитый зуб полицейского не рассмотрена из-за отсутствия Интернета

Адвокат обвиняемого в нападении на полицейского на митинге «Он нам не царь» не смог привести доводы в пользу освобождения из СИЗО Михаила Цакунова. В спецприемнике на Захарьевской улице, где находился обвиняемый, нет Интернета для организации видео-связи. 

Об этом «Фонтанке» рассказал защитник Цакунова Герман Параничев. По его словам, Санкт-Петербургский городской суд 29 мая должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест обвиняемого. (Напомним, 7 мая его отправили в СИЗО №4 на улице Академика Лебева на два месяца.) Само заседание для оппозиционера было неожиданностью, – о том, что оно пройдёт 29 мая, стало известно день в день. В самом суде, по словам адвоката, к заседанию тоже оказались не готовы. Как объяснил Параничев, в суд Цакунова не повезли, общение с ним должно было проходить в формате конференц-связи. 

«Сначала связь с СИЗО было не установить, а потом и вовсе выяснилось, что обвиняемого там нет», – описывает защитник. 

Как выяснилось, Цакунова накануне перевезли в спецприемник на Захарьевской улице, где прошла очная ставка «навальниста» с «беззубым» полицейским и его коллегой. 

«На Захарьевской, где он все еще находится, просто нет возможности организовать видео-связь. С целью соблюдения прав обвиняемого, поскольку отказа от личного участия в процессе от него не поступало, несмотря на то, что адвокаты оставили данный вопрос на усмотрение суда, суд процесс отложил», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городских судов. Заседание состоится 5 июня. 

Напомним, по версии следствия, Цакунов на митинге 5 мая во время задержания напал на полицейского и выбил ему зуб. Сам обвиняемый говорит, что на шествии оказался случайно, а желтую резиновую утку, которую держал в руках, просто нашёл и хотел спасти от участи быть выброшенной. Уголовное дело было возбуждено в тот же день, от ареста Цакунова не спасла ни безработная девушка, ни видеозапись с процессом «жёсткого» задержания. Молодого человека также привлекли к административной ответственности, за участие в митинге он должен 10 тысяч рублей в качестве штрафа.

Справка:

Акции протеста под названием «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, они были приурочены к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Петербурге накануне митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, объявили ранее незапланированный смотр участников парада в честь Дня Победы. Также внезапно на «комплексные работы» оказалось закрыто Марсово поле. На улицы вышло, по официальным данным, две тысячи человек, в отделы полиции развезли 204 оппозиционера. Двое из них отделись штрафами за нарушение ПДД, 11 несовершеннолетних уехали домой с родителями. Остальные получили протоколы, сутки арестов и штрафы за неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и участие в несогласованной акции, некоторые повторно (20.2 КоАП).


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