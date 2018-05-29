Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен

Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков».

На подъездной дороге к микрорайону положен второй слой асфальта. В начале июня будут завершены работы по устройству и асфальтированию тротуара. Полный комплекс работ с учетом разметки и озеленения будет завершен в кратчайшие сроки.

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

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