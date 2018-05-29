Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть

В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня.

Банк представил данные консолидированной отчетности по МСФО за 1 квартал 2018 года. Выручка осталась на уровне января-марта 2017 года. Однако банку удалось за 3 месяца снизить долю проблемной задолженности с 14,3% до 11,6%. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 10,3% против 11% на начало года.

«Результаты первого квартала отражают наши усилия последних лет по улучшению качества кредитного портфеля. Кредитование более качественных заемщиков значительно снижает стоимость риска и, несмотря на снижение маржинальности, приводит к улучшению доходности кредитного бизнеса и рентабельности банка в целом», – поясняет Александр Савельев, председатель правления банка.

Кроме того, банку «Санкт-Петербург» удалось увеличить на 13,5% чистый процентный доход (по сравнению с 1 кварталом 2017 года) за счет снижения процентных расходов. Показатель достиг 5,1 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 3,1%, до 73,4 млрд рублей. В частности, рост на 2,4% показали ипотечные кредиты, на 5.2% – потребительские, 5% прибавило автокредитование. В то же время корпоративный кредитный портфель с начала года снизился на 5,2%, до 267,2 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2018 года составил 1,4 млрд рублей (+18,5% к 1 кварталу 2017 года). Заметнее всего прибавили доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами (+25.6%).

На 1 апреля 2018 года банк занимает 15 место по объему активов и депозитов населения среди российских банков, согласно рейтингу агентства «Интерфакс». В банке обслуживается почти 2 млн физических лиц и 51 тысяча компаний.

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