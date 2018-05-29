Финские авиалинии запустят маршрут Хельсинки — Ганновер

В 2019 году финский национальный перевозчик Finnair откроет новый круглогодичный маршрут до немецкого Ганновера. Полёты пять раз в неделю стартуют 29 апреля 2019, а с 1 июня они станут ежедневными, сообщает пресс-служба компании.

Ганновер для финских авиалиний станет седьмым городом в Германии — Finnair также обслуживает маршруты из Хельсинки в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. К лету 2018-го компания увеличила количество кресел на немецком направлении на 35% в сравнении с годом ранее.

Сейчас из Петербурга или Хельсинки до Ганновера можно добраться только с пересадкой, например, через Амстердам или Мюнхен.