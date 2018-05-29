«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах

Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья».

С 25 мая получайте бонусы на счет в программе лояльности «Крылья» за покупки в любимых интернет-магазинах и используйте их на покупку авиабилетов.

Партнерами выступают популярные интернет-магазины: MediaMarkt (Медиамаркт), Lamoda (Ламода), Лабиринт.ру, AliExpress (Алиэкспресс) и другие.

В честь запуска партнёрства действуют повышенные начисления у следующих магазинов: Литрес, MediaMarkt, Alltime (Оллтайм), Kupivip (Купивип), Yves Rocher (ИВ Роше), Cstore (Систор).

Подробные условия на сайте uralairlines.com.

Для начисления бонусов необходимо авторизоваться в личном кабинете программы «Крылья» и перейти в интересующий магазин со страницы официального сайта uralairlines.com.

Станьте участником программы «Крылья» прямо сейчас и получайте бонусы за покупки в любимых интернет-магазинах!

Сроки акции: 25.05.2018г – 07.06.2018г. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции по телефону 8-800-77-00-262 и на сайте uralairlines.com