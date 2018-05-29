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29.05.2018 12:04

«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах

«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья». 

С 25 мая получайте бонусы на счет в программе лояльности «Крылья» за покупки в любимых интернет-магазинах и используйте их на покупку авиабилетов.

Партнерами выступают популярные интернет-магазины: MediaMarkt (Медиамаркт), Lamoda (Ламода), Лабиринт.ру, AliExpress (Алиэкспресс) и другие. 

В честь запуска партнёрства действуют повышенные начисления у следующих магазинов: Литрес, MediaMarkt, Alltime (Оллтайм), Kupivip (Купивип), Yves Rocher (ИВ Роше), Cstore (Систор).

Подробные условия на сайте uralairlines.com

Для начисления бонусов необходимо авторизоваться в личном кабинете программы «Крылья» и перейти в интересующий магазин со страницы официального сайта uralairlines.com.

Станьте участником программы «Крылья» прямо сейчас и получайте бонусы за покупки в любимых интернет-магазинах!

Сроки акции: 25.05.2018г – 07.06.2018г. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции по телефону 8-800-77-00-262 и на сайте uralairlines.com

 


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Новости компаний
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04

«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах

Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
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28.05.2018 11:05

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28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47

«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси

Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
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Новости компаний
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.05.2018 15:54
Международный форум SKYSERVICE* 2018 открылся в Москве
Третий Международный форум SKYSERVICE* 2018, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации, начал свою работу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.05.2018 18:35
На рейсах «Аэрофлота» кормят вкуснее всего, говорят пассажиры
Авиакомпания «Аэрофлот» получила наибольшее количество баллов в исследовании о качестве бортового питания российских перевозчиков. Выводы сделали, проанализировав мнения более 15 тысяч человек, совершивших перелёты с начала 2018 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
07.05.2018 10:00
Авиабилеты в самый романтичный город мира теперь дешевле
«Уральские авиалинии» снизили стоимость на полеты в Венецию – от 8000 рублей в одну сторону
Пресс-служба "Аэрофлот"
04.05.2018 16:22
Аэрофлот презентовал самолет в юбилейном ливрее
Сегодня в Шереметьево Аэрофлот провел презентацию воздушного судна в праздничной ливрее, посвященной 95-летнему юбилею компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.05.2018 12:14
Программа «Аэрофлот Бонус» удостоена наград премии Freddie Awards 2018
Программа лояльности Аэрофлота стала победительницей американской премии Freddie Awards 2018 сразу в трёх номинациях: «Лучшая программа элитного уровня», «Лучший клиентский сервис», «Лучшая возможность использования миль», а также завоевала престижную специальную награду «210 AWARD», которая вручается компаниям за наибольший потенциал развития
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
03.05.2018 10:40
Поймай удачные авиабилеты в Читу от 9000 рублей в одну сторону
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила для питерцев по-настоящему тёплое весеннее предложение с выгодой до 60% при покупке авиабилетов на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines: Санкт-Петербург-Чита - от 9000 рублей (в одну сторону)
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