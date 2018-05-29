Албин поздравил Семака раньше времени
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поздравил Сергея Семака, о назначении которого главным тренером футбольного клуба «Зенит» еще официально не объявлено.
«Ждём новых побед... Поздравляю...» – написал чиновник 29 мая на своей странице в Instagram, разместив там фотографию бывшего тренера «Уфы».
Напомним, 27 мая болельщиков сине-бело-голубых пригласили устроить «бодрую фанатскую встречу» новому главному тренеру. Место сбора — база команды в Удельном парке, время — вторая половина дня 29-го. При этом имя наставника «Зенита» не называется, хотя и подразумевается.
28 мая супруга Семака Анна в соцсетях также намекнула на возвращение в город на Неве.
Справка:
Сергей Семак выступал в качестве игрока за «Зенит» с 2010-го по 2013 год, а когда завершил карьеру профессионального игрока – вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре – октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.