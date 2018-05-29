Албин поздравил Семака раньше времени

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поздравил Сергея Семака, о назначении которого главным тренером футбольного клуба «Зенит» еще официально не объявлено.

«Ждём новых побед... Поздравляю...» – написал чиновник 29 мая на своей странице в Instagram, разместив там фотографию бывшего тренера «Уфы».

Напомним, 27 мая болельщиков сине-бело-голубых пригласили устроить «бодрую фанатскую встречу» новому главному тренеру. Место сбора — база команды в Удельном парке, время — вторая половина дня 29-го. При этом имя наставника «Зенита» не называется, хотя и подразумевается.

28 мая супруга Семака Анна в соцсетях также намекнула на возвращение в город на Неве.