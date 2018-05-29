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29.05.2018 12:12

В Петербурге продают 21-ю «Волгу», созданную для Путина

Любопытный автомобиль выставлен на продажу в Санкт-Петербурге, в том числе на электронных площадках, – ГАЗ-21 «Волга», выпущенный специально для Владимира Путина. Об этой машине «Фонтанке» рассказали 29 мая в петербургском КБ Смирнова.

Эта «Волга» – один из трёх ГАЗ-21, выпущенных заводом ГАЗ в 2004 году. Точнее, это заводские модификации уже существовавших машин второй серии, поставленные на базу «Тойоты», поэтому в документах указан 1959 год выпуска. Две из трёх этих «Волг», по словам сотрудников КБ, находятся в ведении президента страны. На такой Владимир Путин катал президента США Джорджа Буша в Ново-Огарёво, а затем открывал самый длинный в России тоннель недалеко от Сочи.

Третью машину сотрудники КБ нашли в Ленинградской области и подготовили для коллекционного хранения в частном собрании. «Легендарная «Волга» была в превосходном состоянии и не требовала никаких доработок. Были лишь заменены все масла и технические жидкости, а также исправлен небольшой косметический дефект крышки багажника», – рассказывают в КБ.

«Сертификатом подлинности данного экземпляра является официальное письмо ГАЗ с поздравлением с днем рождения данным уникальным транспортным средством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – отмечается на сайте бюро.

Автомобиль четырёхдверный, его длина – 4770 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1520 мм, масса – 1360 мм; максимальная скорость – 175 км/ч; двигатель бензиновый мощностью 150 л.с. На электронной площадке за него просят 21 миллион рублей.

В Петербурге продают 21-ю «Волгу», созданную для Путина

Создание ГАЗ-21 началось в ноябре 1953 года. В 1955 году начались государственные испытания трёх образцов «Волги» – двух с автоматической трансмиссией и одного с механической, частью испытаний был пробег Москва – Крым и обратно. На «Волге» впервые в отечественном автомобилестроении была серийно установлена автоматическая трансмиссия, но из-за нехватки качественных масел и высококвалифицированного сервиса было выпущено всего 700 автомобилей с «автоматами».

ГАЗ-21 оказался настолько удобным, что вскоре за первой серией появились модели второй и третий серий. В 1958 году советская автомобильная экспозиция на международной Брюссельской выставке была удостоена «Гран-при». Поездка на выставку не обошлась без курьёза. По дороге в Брюсселе «Волга» столкнулась с трамваем и перевернула его, без особых последствий для себя.

Третий выпуск «Волги» стал автомобилем 60-х. В России и за рубежом существуют клубы любителей ГАЗ-21. За границей этот автомобиль воспринимается как один из символов российского (советского) автопрома. ГАЗ-21 снимался в клипах к песням Kill The King группы Megadeth, Du Hast группы Rammstein и Moonlight Shadow группы Groove Coverage.

Ретроавтомобили нередко выставляют на продажу на электронных площадках. В апреле «Фонтанка» писала о легендарном ГАЗ-12 ЗИМ, а также ГАЗ-13 «Чайка», на котором якобы ездил глава СССР Леонид Ильич Брежнев.


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Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
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