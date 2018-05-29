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29.05.2018 12:02

Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ

Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
ГК «ЦДС»

Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предметом соглашения является организация высокотехнологичного банковского обслуживания компании, финансирование ее деятельности, размещение временно свободных финансовых ресурсов компании. Кроме того, Группа ЦДС продолжит сотрудничество со Сбербанком в сфере розничного ипотечного кредитования, во внедрении современных технологий и сервисов для розничных клиентов, в том числе на сайте domclick.ru. 

«В области финансирования жилищного строительства Сбербанк первым начал использовать передовые финансовые технологии, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Речь идет как о "коробочных" решениях, которые помогают привлекать средства инвесторов, так и о счетах эскроу. Последняя технология не только защищает средства дольщиков, которые банк бережет вплоть до выполнения застройщиком своей части обязательств, но и позволяют снижать процент по кредиту на жилищное строительство. А это способствует снижению стоимости квадратного метра без потери качества строительства».

«Сбербанк – один из старейших партнеров нашей компании, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Данное соглашение связано с работой по проектному финансированию и знаменует выход нашего сотрудничества на более высокий уровень. Это очень важно, за проектным финансированием будущее, оно определяет развитие строительной отрасли на ближайшие годы.»

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. 

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость. 

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «ЦДС»

 


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