ГУП ГУИОН оценит недвижимость для Смольного за 2,8 млн рублей

Комитет имущественных отношений Смольного подвел итоги конкурса на оценку городской недвижимости. Победителем стал подведомственный комитету ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП ГУИОН). Контракт на 2,8 млн рублей будет действовать до конца 2018 года. За эти деньги ГУП по заказу комитета должен будет оценивать арендную плату, стоимость имущества городской собственности, а также частной собственности, которая должна отойти Петербургу.

В конкурсе приняли участие восемь компаний – ООО «Айби-Консалт», ООО «Столичный центр аудита и оценки», ООО «И-ЭЙДЖ», ООО «Экспертное агентство «Объективная истина», АО «Международный центр оценки», ООО «Центр оценки «АВЕРС»,ООО «Южный региональный центр оценки – ВЕАКОН» и ГУП ГУИОН.

Заявка ООО «Южный региональный центр оценки – ВЕАКОН» была отклонена из-за ошибок документации. Среди прочих участников ГУИОН предложил лучшие условия контракта, отмечают в КИО. Критериями отбора были цена услуг, квалификация сотрудников и наличие опыта оценки.

Ранее контракты КИО, заключенные с ГУИОНом без конкурса, вызывали претензии Федеральной антимонопольной службы. По мнению ведомства, Смольный таким образом лишал возможности побороться за работу на город другие компании.