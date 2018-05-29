Польского политолога развернули в Домодедово

Известный польский политолог, глава государственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский задержан в московском аэропорту Домодедово после прилета из Варшавы. Ему было объявлено о запрете въезда на территорию России.

Как сообщает Польское радио, причины отказа во въезде польскому политологу не раскрыли. В связи с инцидентом в МИД Польши в срочном порядке 29 мая вызван посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.

Как уточняет ТАСС, Дембский не прошел погранконтроль накануне, сегодня утром он вылетел во Франкфурт-на-Майне.