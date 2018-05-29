Еще
12:33 29.05.2018
Пришлите свою новость!
12:30
ВМФ перебросил бронекатера Каспийской флотилии к Крымскому мосту
12:25
Апелляция ареста за выбитый зуб полицейского не рассмотрена из-за отсутствия Интернета
12:12
В Петербурге продают 21-ю «Волгу», созданную для Путина
12:07
Албин поздравил Семака раньше времени
11:57
ГУП ГУИОН оценит недвижимость для Смольного за 2,8 млн рублей
11:50
Польского политолога развернули в Домодедово
11:40
«Яндекс» показал свой первый гаджет
11:34
На сайте "Прямой линии" опубликовали первые вопросы Путину: бензин, пенсии, свалки и будущее
11:16
Боец без правил Джеффри Уильям Монсон стал россиянином
11:13
Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву
11:08
Неизвестные картины и фото ванной Фриды Кало выложены онлайн
10:56
СМИ: Экс-чиновника Минкульта объявят в международный розыск по делу Эрмитажа
10:44
В Баку запустили «Южный газовый коридор»
10:40
На Парнасе горел мусор, с которым воюют горожане
10:26
В России предлагают ввести безвизовый режим для медицинских туристов
10:22
Убийство юриста Родионова обошлось петербурженке в миллион рублей
10:15
Завершены поиски пропавшего над Индийским океаном самолета Malaysia Airlines
10:13
«Пушкинскую» открыли
09:56
В России выросли цены на бензин
09:50
На «Пушкинской» ищут бомбу
09:39
СМИ: Врачи Солсбери не надеялись, что Скрипали выживут
09:32
Россия пообещала создать новые комплексы РЭБ с помощью вывезенных из Сирии ракет
09:14
Аэропорт Казани эвакуировали после анонимного звонка
09:10
Машины на платной стоянке в Невском районе горели не случайно
09:06
Украина придумала способ борьбы с «Северным потоком-2»
08:49
На Васильевском полиция изучает общение бездомного с дошкольницей
08:42
Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
08:35
В полицию сообщили о подрыве Медного всадника и трех «шахидах» в «Капитолии»
08:26
В США двое журналистов погибли при подготовке сюжета про шторм «Альберто»
08:18
В Петербурге любителей смартфонов будут судить за бандитизм
08:11
Чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре для подготовки саммита
08:04
Украина заявила, что теряет госуправление в приграничных с Крымом районах
01:32
Новозеландская звезда Lorde растопит Ледовый дворец «Мелодрамой»
01:10
«Радуга» объединит десяток стран в ТЮЗе
00:42
В России увидели дилетантскую глупость в перехвате израильских истребителей
00:33
Италия победила Саудовскую Аравию
00:25
Не каждой «Газели» суждено застрять под Мостом глупости
00:08
Министр иностранных дел Польши призвал продлить санкции против России
28/05
На железнодорожной станции в Пскове из цистерны вылилось 50 литров серной кислоты
28/05
Президент Чехии заявил, что вновь назначит Бабиша премьером
28/05
Анна Семак намекнула на возвращение в "Зенит"
28/05
Кортежу из трёх автомобилей покорился пешеходный Яхтенный мост
28/05
США решили не расширять санкции против КНДР
28/05
Голодающему Сенцову назначили поддерживающую терапию в колонии
28/05
Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге в Сингапуре и Вьетнаме
28/05
Призыв уральского депутата знать меру в помощи младенцам и инвалидам возмутил партию власти
28/05
ФАС удалила сообщение о предупреждении «Роснефти»
28/05
Попавшему под троллейбус на Невском на помощь пришел ОМОН
28/05
На Стачек пассажирку мотоцикла отправили в больницу после ДТП с машиной Росгвардии
28/05
Россия и Коста-Рика подписали Соглашения об отмене виз для граждан
28/05
Обиженному водителю «Хаммера» не собираются прощать «депутатство»
28/05
«Партия Роста» подала документы о проведении референдума по статусу парка Интернационалистов
28/05
Троицкий мост замерцает на свой юбилей
28/05
Фестиваль ЗСД: беги и смотри
28/05
Бывший опер-«важняк» обвиняется в квартирном мошенничестве на 30 миллионов
28/05
“Фонтанка” за 60 секунд — 28 мая
28/05
Сорокин выпустит книгу с рассказом о Серебренникове
28/05
Минпромторг предупредил о риске роста незаконного оборота алкоголя и сигарет при повышении акцизов
28/05
Жириновский вступился за Харви Вайнштейна
28/05
Меркель сравнила пошлины США с дамокловым мечом
28/05
Осужденный по «делу 26 марта» Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова
28/05
«Что за группа была?»: Стажер полиции в Петербурге не признал БГ
28/05
Новый министр снимет с российских спасателей оранжевые береты
28/05
Президент Парагвая ушел в отставку
28/05
Суд продлил аресты братьев Магомедовых
28/05
Путин изменил Совбез
28/05
Сломанный палец полицейского оценили в 3 года и 1 месяц лишения свободы условно
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
29.05.2018 11:40

«Яндекс» показал свой первый гаджет

Компания «Яндекс» представила свой первый гаджет. Презентация состоялась в рамках конференции Yet another Conference 2018, которая проходит 29 мая в столице.

Кирилл Панченко

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Компания разработала аудиоколонку «Яндекс.Станция», в которую встроен голосовой помощник Алиса. Гаджет умеет управлять сервисами «Яндекса» и отвечать на запросы пользователей, анализируя их с помощью нейросети. Сейчас колонку возможно подключить к телевизору. В перспективе «Яндекс» планирует интегрировать гаджеты в системы «умный дом».

Предполагается, что в розничной продаже гаджет появится уже летом этого года. Вместе с колонкой идет годовая подписка на аудио- и видеосервисы «Яндекса».

Кирилл Панченко

Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24

Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ

Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12

Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах

Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Яндекс» показал свой первый гаджет
Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google
Жаров: Протокол "Телеграма" и дальнейшие действия нам очевидны, ждите новостей
Новый вице-премьер по цифровому развитию не считает блокировку Тelegram «дремучим охранительством»
Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки
Министр цифрового развития: Я не апологет электронной торговли
Михаил Ковальчук: Не сильно увлекайтесь цифровизацией
Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram
Cisco: Российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов
Sony может начать выпускать автомобили
Как госслужащие будут жить без айфонов
Сотовая связь подорожает на треть
«Аварии будут. И жертвы будут»
Полмиллиарда на глазок
«Евросеть» готовится к пластической операции
«Наша задача — указать Роскомнадзору, что его действия мешают бизнесу работать»
Нормально же играли. Роскомнадзор забанил геймеров
«Роскомнадзор дожмёт ситуацию с VPN»
Первая гражданская цифровая
Нет у Роскомнадзора методов против Паши Дурова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Фестиваль ЗСД: беги и смотри

Сергей Загацкий / https://vk.com/kuuterselka

Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата

«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек

Новости компаний
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
Фото предоставила компания ПАО «Группа ЛСР»
18.05.2018 17:18
В офисах продаж «Группы ЛСР» теперь можно посмотреть VR-фильм
Вы купили квартиру «Группы ЛСР» или только задумывайтесь об этом, но уже сейчас хотите знать, как будет выглядеть ваше приобретение? Взгляните на квартиру ЛСР глазами нескольких виртуальных героев фильма «Новоселье», с помощью 3D-очков.
Магазин "Кей"
10.05.2018 10:00
Обзор игры Far Cry от КЕЙ
Игры серии Far Cry выходят редко, однако это всегда качественное, захватывающее приключение в экзотическом месте Земного шара. Обзор игры подготовил для вас КЕЙ
Автор фото: Фёдорова Ульяна
04.05.2018 10:30
В Санкт-Петербурге открылся первый криптобутик «КриптоЮниверс»
Расположился бутик на втором этаже ТРЦ Питерлэнд по адресу Приморский пр. 72. Торжественное открытие состоялось 30 апреля в 10:00 утра. Первых гостей встречали с шарами и подарками.
пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.04.2018 16:10
В Карелии МРСК Северо-Запада и инвесторы обсудили проекты на 19 МВт мощности
В Петрозаводске 26 апреля состоялась Региональная инвестиционная энергетическая конференция, в рамках которой представители бизнес-сообщества и власти обсудили вопросы стратегического планирования развитие инфраструктуры Карелии.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.