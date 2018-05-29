«Яндекс» показал свой первый гаджет

Компания «Яндекс» представила свой первый гаджет. Презентация состоялась в рамках конференции Yet another Conference 2018, которая проходит 29 мая в столице.

Компания разработала аудиоколонку «Яндекс.Станция», в которую встроен голосовой помощник Алиса. Гаджет умеет управлять сервисами «Яндекса» и отвечать на запросы пользователей, анализируя их с помощью нейросети. Сейчас колонку возможно подключить к телевизору. В перспективе «Яндекс» планирует интегрировать гаджеты в системы «умный дом».

Предполагается, что в розничной продаже гаджет появится уже летом этого года. Вместе с колонкой идет годовая подписка на аудио- и видеосервисы «Яндекса».