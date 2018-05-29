На сайте "Прямой линии" опубликовали первые вопросы Путину: бензин, пенсии, свалки и будущее

Организаторы традиционной "Прямой линии" с Владимиром Путиным, в ходе которой он в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, 29 мая опубликовали на сайте https://moskva-putinu.ru первые вопросы президенту РФ.

Граждан России волнуют разнообразные проблемы: от политики до экологии. Самым популярным вопросом о политике стал: "Вы действительно уверены, что "новое" старое правительство способно на что-то прорывное?" (орфография и авторский стиль сохранены. – Прим. ред.).

Кроме того, россияне не согласны с повышением пенсионного возраста. Так, самым популярным обращением на эту тему стал вопрос о том, что средний возраст жизни мужчин в Тульской области – 64 года, а на пенсию сильному полу, возможно, предстоит выходить с 65. Главе государства придется ответить "зачем нам такая пенсионная реформа".

Проблемы, судя по вопросам на сайте, есть и у более юных россиян. Одна молодая семья сообщает Путину, что шесть лет тщетно простояла в очереди по соответствующей госпрограмме "Жилище". "Те письма, которые я пишу вам, к сожалению, до вас, наверное, не доходят", – посетовала мать семейства, решившая обратиться к президенту посредством ежегодной прямой линии.

Среди других вопросов главе государства – рост цен на бензин. "Когда у нас перестанут так быстро расти цены на бензин? Цена под 50 рублей. Это очень много <...> Ведь мы можем позволить себе низкую цену. Страна у нас добывает около 40% мировой нефти!" – пишет неизвестный.

В этот год россияне не оставили без внимания и вопросы экологии. В частности, поступили жалобы на свалки и мусоросжигающие заводы, мешающим жить гражданам. "Мы, как и вы, хотим, чтобы наша страна процветала, была здоровой и сильной. Но со строительством завода (мусоросжигающего завода в деревне Свистягино. – Прим. ред.) мы не видим этого будущего".

Вопросы будущего России проскальзывают во всех категориях. Например, в секции видеовопросов девушка спрашивает у Путина: "Что нас ждет дальше?". И добавляет: "Хочется быть уверенной в своем будущем. Но не только на ближайшие шесть лет, но и в перспективе".

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая в этом году начнется 7 июня в 12.00, будет транслироваться в прямом эфире четырех телеканалов (Первый, «Россия 1», «Россия 24», ОТР) и трех радиостанций («Маяк», «Вести FM» и «Радио России»). Задать вопросы президенту можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт moskva-putinu.ru или социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Вопросы принимают начиная с 8 утра 27 мая до окончания программы 7 июня.