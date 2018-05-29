Сергей Семак - новый тренер «Зенита»

Сергей Семак официально стал главным тренером "Зенита". 2-х недельная пауза, порядочно измучившая петербургских любителей футбола, завершилась назначением, которое болельщики в Интернете успели обсудить вдоль и поперек.

Соглашение Семака с "Зенитом" заключено по системе 2+1 – на два года с возможностью продления ещё на один год.

Сергей Семак вошел в здание "Газпрома" на Английской набережной еще в понедельник, 14 мая: фотографию входящего Семака выложил в Твиттере московский комментатор Георгий Черданцев (и есть основания полагать, что этот ход был частью сложной пиар-комбинации по прощупыванию общественного мнения; с той же целью в паблике "Зенита" в социальной сети ВКонтакте был проведен опрос: за Семака проголосовали 45 тысяч из 70, то есть 65%).

Больше двух недель упорно ходили слухи о борьбе за власть в руководстве футбольного клуба, и отсутствие новостей о выборе главного тренера на этом фоне выглядело естественно. В новостях попеременно мелькали фамилии Дика Адвоката, Маурицио Сарри, вспоминали Рафаэля Бенитеса и даже совсем экзотичных футбольных героев вроде Хосе Пекермана.

Можно предположить, что за Семака сказалось помимо футбольной составляющей и общественное мнение, тот опрос в ВК – лишний тому пример. Сезон у "Зенита" получился откровенно неудачный, и есть ощущение, что назначение Семака – это во многом сигнал болельщикам: мы вас слышим, мы сами недовольны, мы хотим, чтоб было лучше.

Теперь к футбольной составляющей. Воспитанник луганского училища олимпийского резерва переехал в Москву сразу после школы в 16 лет (школу закончил с золотой медалью), оказался в мифическом клубе "Асмарал", откуда был призван в армию и стал футболистом ЦСКА.

За ЦСКА Семак провел под 300 матчей, забил 68 голов и, устав от тренерской тональности Валерия Газзаева, перешел в парижский ПСЖ: в ту пору скромный французский клуб, еще не утопленный щедрыми инвестициями арабских шейхов. В 2006 году Сергей вернулся в российскую лигу и стал основным футболистом у молодого тренера Леонида Слуцкого в ФК "Москва". С 2008 года – дважды чемпионом в "Рубине" Курбана Бердыева. С 2010 – футболист "Зенита". Семак – единственный футболист, который стал чемпионом России в составе трех разных команд: ЦСКА, "Рубин" и "Зенит". Завершив карьеру из-за травмы, вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти, затем работал помощником у Фабио Капелло в сборной России, Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу. В январе 2017 года возглавил "Уфу", с которой в этом сезоне добился рекордного для клуба 6 места и попал в Лигу Европы.

У Семака удивительная карьера: за 20 лет на поле он успел поработать с легендарными Константином Бесковым и Ги Лякомбом, Газзаевым и Слуцким, Бердыевым и Спаллетти. Иногда говорят: да это не важно, с кем работал футболист или тренер, он просто не подходит на роль главного. Полтора года Семака в "Уфе" показали, что квалификация у него определенно есть. "Уфа"играла в прагматичный понятный футбол, с давлением и с очевидной нацеленностью на результат. Более того, этого результата добилась. У "Уфы" очень сбалансированная статистика: 34 мяча забили, 30 пропустили; 11 побед, 10 ничьих, 9 поражений. Ярким футбол "Уфы" язык не повернется назвать, но, в отличие от того же "Зенита", команду Семака можно было узнать.

Часто приходится слышать: мол, Сергей Богданович слишком мягкий, слишком добрый. Это иллюзия: добрый и мягкий футболист не проведет на высшем уровне 2 десятилетия на поле, это аксиома. И вспомните, как Семак пихал помощнику главного арбитра Игоря Федотова в игре "Уфа"-"Зенит" в апреле этого года. По телевизору казалось, что еще секунда – и весь тренерский штаб во главе с Семаком перейдет от слов к делу, и начнется драка.

Естественно, у Семака невероятный фронт работ. Почему-то вспоминаются мифы Древней Греции. По сути, Сергею нужно разобраться с двумя коллективами: один состоит из игроков Луческу, возвращающихся из аренд, второй – команды нынешнего главного тренера сборной Италии. Какой будет поддержка болельщиков и, главное, руководства, сейчас мы предугадать не можем. К слову, вообще есть гипотеза, что беды "Зенита" последних лет не от тренера. Но в любом случае, фразу "Будет Семак – возьму абонемент" в конце мая мы слышали часто, и нас ждет очень увлекательный сезон.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»