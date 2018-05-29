Боец без правил Джеффри Уильям Монсон стал россиянином

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации 29 мая.

Документ главой российского государства был подписан накануне. 47-летний Джеффри Уильям родился в США, два года назад получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. В 2014 году он подал документы на получение российского гражданства, но долгое время они находились «без движения».

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. В последний раз новоиспеченный россиянин выходил в октагон в октябре 2016-го, победив Алекса Кардо.

Напомним, что в последние годы несколько известных иностранцев получили паспорта граждан РФ. Среди них актёры Жерар Депардье и Стивен Сигал.