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Фонтанка.fi
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29.05.2018 11:13

Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву

В Хельсинки серийный душитель получил тюремный срок лишь за намерение, в то же время он находится под следствием по подозрению в убийстве, совершённом в апреле этого года.

Как сообщает Yle, апелляционный суд изменил оправдательный приговор суда первой инстанции и приговорил Майкла Пенттиля к 2,5 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 4000 евро. Согласно заключению, Пенттиля, ранее уже отсидевший за три убийства, планировал преступление против жизни или здоровья несовершеннолетней девушки. Ещё в январе 2017 года он пытался попасть в её квартиру, а в апреле бросил ей в почтовый ящик письмо, в котором просил встречи. Суд первой инстанции счёл доказательства злого умысла недостаточными, однако апелляционный принял во внимание сексуальные извращения подсудимого и заявил, что, возможно, Пенттиля и не желал смерти, но попытка вступить в контакт с женщиной могла закончиться удушением, поскольку он едва ли мог контролировать себя.

Сейчас Майкл Пенттиля, которого называют самым опасным преступником Финляндии, арестован по подозрению в другом убийстве. В столичном районе Каллио 13 апреля, по данным следствия, он задушил 52-летнюю женщину, тело её нашли спустя три недели. Подозреваемый признался в убийстве.

Справка:

Первой жертвой Пенттиля в 1985 году стала его собственная мать, которая, как позже признался убийца, довела его своим ворчанием. Но доказательств было недостаточно, и 20-летний убийца ушел от правосудия. Годом позже он заманил в свою квартиру двух 12-летних девочек. Одну из них он задушил, вторую изнасиловал и тоже пытался задушить, но жертве удалось сбежать. Пенттиля поймали, и на допросах он признался и в убийстве матери. Ему дали семь лет тюрьмы, но уже в 1992 его досрочно освободили, и маньяк принялся за старое. В 1993-м он задушил кожаным ремнем свою знакомую в квартире своей бабушки, за что получил наказание сроком 15 лет. Вновь выйдя на свободу, Пенттиля пытался задушить женщину, которую привел домой из бара, а после - вызванных на дом массажистку и уборщицу. В 2012-м суд дал еще более четырех лет тюрьмы по девяти пунктам обвинения, включая причинение тяжкого вреда здоровью, попытку причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилование при отягчающих обстоятельствах, незаконное лишение свободы. Этот срок душитель отсидел до конца, выйдя на свободу в декабре 2016-го. Уже через месяц после этого, согласно заключению суда, Пенттиля начал планировать преступление против молодой девушки.


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