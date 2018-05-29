Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву

В Хельсинки серийный душитель получил тюремный срок лишь за намерение, в то же время он находится под следствием по подозрению в убийстве, совершённом в апреле этого года.

Как сообщает Yle, апелляционный суд изменил оправдательный приговор суда первой инстанции и приговорил Майкла Пенттиля к 2,5 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 4000 евро. Согласно заключению, Пенттиля, ранее уже отсидевший за три убийства, планировал преступление против жизни или здоровья несовершеннолетней девушки. Ещё в январе 2017 года он пытался попасть в её квартиру, а в апреле бросил ей в почтовый ящик письмо, в котором просил встречи. Суд первой инстанции счёл доказательства злого умысла недостаточными, однако апелляционный принял во внимание сексуальные извращения подсудимого и заявил, что, возможно, Пенттиля и не желал смерти, но попытка вступить в контакт с женщиной могла закончиться удушением, поскольку он едва ли мог контролировать себя.

Сейчас Майкл Пенттиля, которого называют самым опасным преступником Финляндии, арестован по подозрению в другом убийстве. В столичном районе Каллио 13 апреля, по данным следствия, он задушил 52-летнюю женщину, тело её нашли спустя три недели. Подозреваемый признался в убийстве.