СМИ: Экс-чиновника Минкульта объявят в международный розыск по делу Эрмитажа

После решения российского суда о заочном аресте в международный розыск в ближайшее время будет объявлен Борис Мазо. Бывшего руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объекта Государственного Эрмитажа.

Об этом 29 мая сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Экс-чиновник министерства в данный момент находится за пределами России – на лечении, как говорит адвокат Бориса Мазо. Пока фигурант громкого дела объявлен в федеральный розыск, но вскоре, как ожидается, последует и международный.

Обвинения по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере уже предъявлены экс-замминистра культуры Григорию Пирумову, который, по версии следствия, был организатором аферы, и Никите Колесникову, предприятия которого принимали участие в строительстве объектов для Эрмитажа. Сейчас оба арестованы и находятся в СИЗО.

Напомним, что Борис Мазо возглавлял профильный комитет Министерства культуры, который, среди прочего, отвечал за строительство, реконструкцию и реставрацию. Эрмитаж выступил заказчиком строительства фондохранилища на Заусадебной улице, однако решение о выделении средств зависело именно от Минкульта. По мнению следствия, это позволяло Мазо и Пирумову влиять на проведение процедур. Следователи считают, что в результате их действий подрядчиком было присвоено 450 млн рублей аванса.