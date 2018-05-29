В Баку запустили «Южный газовый коридор»

«Южный газовый коридор» официально открыли в Баку 29 мая. Газ по новому газопроводу пойдет из Азербайджана в Европу.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западные нефтегазовые компании.

Во время церемонии Алиев запустил первый газ, который пойдет в турецкий трубопровод TANAP.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, что трансанатолийский газопровод TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня.

Трансанатолийский газопровод стоимостью 9,2 млрд долларов предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.