Выборгское шоссе перекрыло ДТП с самосвалом, Приморское – «весельчаки» на Range Rover

ДТП собирают пробки на Выборгском и Приморском шоссе Петербурга утром 29 мая.

В районе посёлка Чёрная Речка на Выборгском шоссе столкнулись самосвал и две легковые машины. Повреждения у одной из них, судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», достаточно сильные. В обе стороны образовались плотные заторы длиной более 1,5 километра.

В Зеленогорске на Приморском шоссе Range Rover снёс электрический столб. Провода повисли низко над дорогой. На месте работают сотрудники МЧС. «Двое пьяных на «Рендже» около машины орали: «Ура, мы живы!» – рассказывают очевидцы в той же группе.

Последствия ещё одного нелепого ДТП можно наблюдать на улице Шувалова в посёлке Мурино. «Форд» немного съехал с дороги», – пишет очевидец.