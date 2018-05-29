В России предлагают ввести безвизовый режим для медицинских туристов

Власти Крыма разрабатывают проект введения безвизового режима для иностранцев, приезжающих на лечение в Россию.

Об этом 29 мая сообщает издание «Медуза».

Советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий рассказал, что медицинские туристы смогут приезжать лечиться в нашу страну на 30 дней без виз. По его словам, в первую очередь речь идет о российских курортах и санаториях. Тем, кому требуется более длительная помощь в специальных учреждениях, будут в облегченном режиме выдавать специальные медицинские визы.

Минздрав отметил, что проект сейчас находится на стадии разработки.

Напомним, что в 2017-м иностранцы совершили 3,8 миллиона поездок в РФ, из них лишь 110 тысяч обратились за медицинской помощью. В основном на лечение в РФ приезжают граждане бывших республик СССР, для большинства из которых въезд в Россию и так безвизовый.