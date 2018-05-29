Убийство юриста Родионова обошлось петербурженке в миллион рублей

В Петербурге задержаны две дамы – те, кто, по мнению следствия, непосредственно принимали участие в недавнем похищении и убийстве в Лисьем Носу юриста Игоря Родионова. Одна из них подозревается в заказе. Мотивы – имущество жертвы. Инвестиции при подготовке – миллион рублей. «Фонтанка» выяснила, что в итоге по делу проходит шесть соучастников. Один из которых уже арестован, а троих еще ищут.

По информации нашего издания, Следственный комитет по Приморскому району задержал 45-летнюю петербурженку Марину Василевскую. Ей вменяется заказ на похищение и убийство 48-летнего юриста Игоря Родионова.

Напомним, вечером 21 мая на улице Савушкина трое неизвестных насильно посадили Родионова в Nissаn X-TrAil и увезли в неизвестном направлении. 23 мая закопанное тело юриста нашли в Лисьем Носу. Одна из первоначальных версий касалась возможных конфликтов потерпевшего на «обнальном» рынке. 28 мая пресс-служба ГУ МВД дала информацию о первом обвиняемом.

По данным «Фонтанки», кроме уже арестованного 23-летнего петербуржца Романа Павлова, на двое суток задержаны и две женщины. Как стало известно нашему изданию, сегодня в материалах уголовного дела есть факты, что в апреле этого года Василевская нашла двух помощников для ликвидации Игоря Родионова. Одним из них следствие называет уже арестованного Павлова, а вторым оказалась его знакомая. Задаток на услугу составил 500 тысяч рублей.

В мае за Родионовым наблюдали, устанавливая маршрут передвижения по Петербургу, а после были наняты еще трое. Их можно назвать чернорабочими. Они – из Казахстана и им чуть за двадцать лет.

Кстати, когда 21 мая Родионова вывезли от дома на Савушкина, яма в Лисьем Носу для него была уже выкопана. Рядом с ней его и задушили. Причем сама Василевская передала оставшиеся 500 тысяч рублей за проделанную работу только после того, как лично приехала на место и увидела тело Родионова.

По информации «Фонтанки», троих помощников еще ищут, а следствие выходит в суд с ходатайством об аресте двух дам.

Что касается мотивов, то между Василевской и Родионовым был давний конфликт из-за тех же денег.