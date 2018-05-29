На Парнасе горел мусор, с которым воюют горожане

Свалка вдоль 5-го Верхнего переулка неподалёку от метро «Парнас» загорелась утром 29 мая. С помойкой местные жители воюют уже месяц.

Как сообщили «Фонтанке» в городском МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную службу около девяти утра. Огонь был потушен буквально за шесть минут.

Об этой свалке ранее нашему изданию уже рассказывали читатели – строительный мусор вдоль дороги начали сваливать в апреле, за месяц кучи заняли половину проезжей части. Неделю назад в администрации Выборгского района нашему корреспонденту сообщили, что вскоре будет проведён конкурс на выбор подрядчика, который вывезет хлам оттуда.