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29.05.2018 09:56

В России выросли цены на бензин

В России за последнюю неделю заметно выросли цены на бензин.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 коп. — до 40,76 руб. за литр. Стоимость АИ-95 выросла на 79 коп. — 43,6 руб. за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 79 коп. — до 43,65 руб. за литр.

В Московской топливной ассоциации отметили, что в столице стоимость топлива увеличилась на 88-90 коп. Цена за литр АИ-92 поднялась до 42,21 руб., АИ-95 — до 45,5 руб. Стоимость дизельного топлива выросла до 43,99 руб.

 

 

 


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28.05.2018 11:30
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До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
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