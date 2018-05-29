СМИ: Врачи Солсбери не надеялись, что Скрипали выживут

Врачи британского Солсбери не ожидали, что отравленный экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выживут. В этом медики признались журналистам Би-би-си, которые взяли у них интервью для программы Newsnight.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News, сначала у поступивших экстренно Скрипалей заподозрили передозировку опиоидами. Но, как только силовики выяснили, что мужчина — двойной агент разведки, медикам заявили, что их пациенты, возможно, — жертвы спланированного нападения.

«Как только мы поняли, что их отравили нервно-паралитическим веществом, мы стали ожидать, что пациенты не выживут, — признался консультант отделения интенсивной терапии Стивен Джукс. — Мы могли испробовать любые виды лечения и обеспечить им максимальный возможный уход. Но все указывало на то, что выжить им не удастся».

Поскольку после госпитализации отца и дочери медперсонал не принял мер защиты, медики опасались, что заразятся сами. Особенно когда на больничную койку попал полицейский Ник Бейли (именно он нашел Скрипалей на лавочке без сознания).

«Тогда мы стали переживать, что это может превратиться в большую эпидемию с массой летальных исходов», — отметила старшая медсестра больницы Лора Уилкинсон.

Врачи считают, что помогла правильно выбранная тактика: оперативная доставка в палату экстренной помощи, седативные препараты в большой дозе, а также использование советов, тестов и медикаментов, предложенных экспертами подземной химлаборатории Портон-Даун, которая находится недалеко от Солсбери.

Напомним, ранее главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард рассказала прессе, что примененный против Скрипалей яд вызывает галлюцинации, дезориентацию во времени и пространстве. Юлия Скрипаль находилась в больнице чуть более месяца, ее отец — больше двух.