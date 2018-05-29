Россия пообещала создать новые комплексы РЭБ с помощью вывезенных из Сирии ракет

Россия создаст новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью американских крылатых ракет «Томагавк», которые были вывезены российским Министерством обороны после авиационного удара по Сирии со стороны западной коалиции. Об этом 29 мая заявил советник первого заместителя генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

«Конечно, на основе этого опыта [удара по Сирии] сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», — цитирует главу концерна РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Михеева, задача — сделать так, чтобы российская техника перекрывала все частотные диапазоны, которые были обнаружены в американских ракетах. Он уточнил, что полный цикл работ по системам РЭБ занимает около двух-трех лет. «Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками». Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — пояснил Михеев.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии. Атаку поддержали Франция и Великобритания. По предварительной информации, пострадали от трёх до шести мирных жителей. Трамп объяснил операцию инцидентом в городе Дума, где, по мнению американских властей, 7 апреля правительством Асада было применено химическое оружие. Москва называет эту химатаку фейком и постановкой.

В Пентагоне заявляли, что сирийские средства ПВО не смогли сбить ни одной ракеты в ходе атаки, которая была предпринята западной коалицией. В Генштабе РФ называли другие цифры: тот же самый Сергей Рудской 14 апреля говорил, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету из 103, запущенных по стране. Сирийские военные подобрали две неразорвавшиеся ракеты и передали в Москву.