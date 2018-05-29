Аэропорт Казани эвакуировали после анонимного звонка

Аэропорт Казани эвакуировали после звонка о бомбе утром 29 мая. Об этом сообщает портал ProKazan.ru.

Звонок от неизвестного мужчины поступил около 8 часов утра. Специальные службы вывели пассажиров и персонал и приступили к осмотру здания. Ничего взрывоопасного и подозрительного на аэровокзале не нашли и через час он продолжил работу.

Правоохранительные органы ищут лжеминера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».