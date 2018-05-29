Машины на платной стоянке в Невском районе горели не случайно

Ночной пожар на автостоянке на Октябрьской набережной 28 мая был делом рук поджигателя. Целью последнего был Mercedes 20-летней жительницы Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около 4 утра на стоянку у дома №124, корпус 4, по Октябрьской набережной пришёл неизвестный, поджег иномарку и скрылся. Вместе с Mercedes полностью сгорела соседняя Toyota, у припаркованной с другой стороны Audi выгорел моторный отсек. Сейчас полиция отсматривает видеозаписи и выясняет, кто мог подобным образом отомстить девушке.

Напомним, в ту же ночь в Кудрово горела хлебовозка, а во 2-ом Рабфаковском переулке – Hyundai.