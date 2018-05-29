Украина придумала способ борьбы с «Северным потоком-2»

Украина должна бороться против «Северного потока — 2», однако она должна иметь «план Б» и быть готовой учесть интересы Германии, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Трубопровод «Северный поток — 2» является поводом для «беспощадной войны» и Украина должна участвовать в борьбе вокруг него также беспощадно, как немцы или русские, рассказал Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина. Однако, добавил он, ставки очень высоки и всегда нужно иметь в запасе «план Б».

«Если проект «Северного потока — 2» все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — пояснил он.

Если газопровод будет построен, то на газовом рынке Европы появятся «два крана», предсказал Кулеба. «То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», — сказал он.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, заявлял, что Вашингтон преследует собственные цели, когда пытается помешать строительству газопровода. «У них есть обширная инфраструктура терминалов сжиженного природного газа, которую они должны использовать с выгодой для себя», — сказал Альтмайер. По его словам, США остаются друзьями и партнерами Германии, однако Берлин предпочитает защищать «общие ценности». Если Вашингтон будет следовать принципу «Америка прежде всего» и защищать преимущественно собственные интересы, то США должны понимать, что Европа будет отстаивать свои.