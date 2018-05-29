На Васильевском полиция изучает общение бездомного с дошкольницей

Дошкольница стала жертвой чужой похоти на Васильевском острове в Петербурге. Под подозрение попал бездомный.

По данным «Фонтанки», днем 28 мая в 60 отдел полиции с заявлением обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что в период времени с 21 мая по 28-е ее пятилетняя дочь подверглась сексуальному насилию. По утверждению женщины, у одного из домов по Новосмоленской набережной до ее ребенка домогался 51-летний мужчина без определенного места жительства и занятий.

Тот, на кого указала петербурженка, задержан нарядом полиции. Следственно-оперативная группа продолжает работу, уголовное дело пока не возбудили.