Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

«Шквал ракет» выпустили по южным районам Израиля с территории сектора Газа утром 29 мая. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

В тексте говорится, что снаряды запустили по региональным советам Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, где объявили воздушную тревогу. Часть из ракет сбили системы противоракетной обороны Израиля. Подробности обстрела не приводятся.

Палестина и Израиль спорят за статус Иерусалима. Официальный Тель-Авив считает целый город своей исторической столицей, автономия своей столицей – восточную часть.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал переезд посольства из Тель-Авива. В день официального открытия посольства США в Иерусалиме палестинцы устроили массовый протест. Во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения