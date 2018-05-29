В полицию сообщили о подрыве Медного всадника и трех «шахидах» в «Капитолии»

После звонка жителя Васильевского острова группа разминирования обследовала Медный всадник и территорию вокруг. В Приморском районе Петербурга примерно в это же время на улице томились 1200 человек, эвакуированные из торгового центра.

Как стало известно «Фонтанке», один из звонков в службу «112» раздался около пяти вечера 28 мая. Мужчина 55-ти лет рассказал о взрыве памятника «напротив причала» и уточнил, что находится на Сенатской площади. Бомбу рядом с Медным всадником не нашли, а вот звонившего задержали.

Часом ранее из торгового центра «Капитолий» на Коломяжском проспекте эвакуировали 1200 человек. Поводом послужил звонок с информацией о том, что трое мужчин пронесли в ТЦ взрывчатку. Ничего опасного там не нашли, и в 17:30 «Капитолий» продолжил работу.