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29.05.2018 08:35

В полицию сообщили о подрыве Медного всадника и трех «шахидах» в «Капитолии»

После звонка жителя Васильевского острова группа разминирования обследовала Медный всадник и территорию вокруг. В Приморском районе Петербурга примерно в это же время на улице томились 1200 человек, эвакуированные из торгового центра. 

Как стало известно «Фонтанке», один из звонков в службу «112» раздался около пяти вечера 28 мая. Мужчина 55-ти лет рассказал о взрыве памятника «напротив причала» и уточнил, что находится на Сенатской площади. Бомбу рядом с Медным всадником не нашли, а вот звонившего задержали. 

Часом ранее из торгового центра «Капитолий» на Коломяжском проспекте  эвакуировали 1200 человек. Поводом послужил звонок с информацией о том, что трое мужчин пронесли в ТЦ взрывчатку. Ничего опасного там не нашли, и в 17:30 «Капитолий» продолжил работу.


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Автор фото Батракова К. В.
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Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
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