В США двое журналистов погибли при подготовке сюжета про шторм «Альберто»

В американском штате Северная Каролина двое журналистов погибли во время подготовки сюжета о тропическом шторме «Альберто», который обрушился на юго-восток США.

Как 29 мая сообщает РБК со ссылкой на NBC, погибли двое сотрудников телевизионного канала WYFF News 4, принадлежащего NBC. Журналистов обнаружили в автомобиле, на который упало дерево в результате сильного ураганного ветра.

«Ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник. Команда WYFF News 4 скорбит», – сообщил телеканал.

28 мая первый в этом году названный атлантический шторм «Альберто» обрушился на юго-восточное побережье США. Национальный центр по наблюдению за ураганами вечером в понедельник заявил, что «Альберто» ослабел до субтропической депрессии. По данным на 23:00 (06:00 мск), «Альберто» находился уже примерно в 80 км от города Дотан, штат Алабама, его максимальная устойчивая скорость ветра составляла 55 км/ч.

Ожидается, что в ближайшие часы шторм вновь наберет силу. В центральной части Кубы спасатели эвакуировали по меньшей мере 11 тыс. человек из-за наводнений, которые вызваны штормом. Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос. Там из-за сильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водоемах.