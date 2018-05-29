В Петербурге любителей смартфонов будут судить за бандитизм

В Петербурге передано в суд дело о налетах на салоны сотовой связи. Размах деятельности фигурантов был таков, что кроме грабежей и разбоев им вменяют статью о бандитизме.

Как сообщает 29 мая ГУ МВД РФ по городу и области, двое местных жителей под видом покупателей производили разведку в салонах сотовой связи, а потом врывались туда уже с пистолетами. Забирали выручку и гаджеты. К весне 2017 года, когда их задержали при очередном налете, они награбили в салонах Северной столицы и 47-го региона почти на два миллиона рублей.

Криминальному дуэту вменяют статьи 161 (грабеж), 162 (разбой) и 209 (бандитизм) УК РФ. Обвиняемым грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.