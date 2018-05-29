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29.05.2018 08:11

Чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре для подготовки саммита

Высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая. Стороны обсудят вопросы безопасности и протокола в связи с возможностью встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Ренхап», северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, делегацию США — заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.


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