Чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре для подготовки саммита

Высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая. Стороны обсудят вопросы безопасности и протокола в связи с возможностью встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Ренхап», северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, делегацию США — заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.