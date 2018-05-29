Украина заявила, что теряет госуправление в приграничных с Крымом районах

Приграничные с Крымом регионы Украины теряют «признаки государственного управления». Об это в интервью «Обозревателю» 29 мая заявил постоянный представитель Киева на полуострове Борис Бабин.

Бабин отметил, что такая ситуация складывается в Геническом районе Херсонской области.

«Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации», – рассказал чиновник и уточнил, что ситуация хоть и не военная, но небезопасная.

«На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — добавил он.

Крым и Севастополь вошли в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей территорией.