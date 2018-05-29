Италия победила Саудовскую Аравию

Сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче вечером 28 мая.

Встреча, прошедшая в швейцарском Санкт-Галлене, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. В составе победителей отличились Марио Балотелли и Андреа Белотти. У проигравшей команды мяч забил Яхья Аль-Шехри.

Сборная Италии провела первый матч под руководством экс-тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира. Матч открытия пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».