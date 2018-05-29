Не каждой «Газели» суждено застрять под Мостом глупости
Путепровод на Софийской улице предпочитает транспорт покрупнее. Малогабаритные «Газели» проскальзывают невредимыми под Мостом глупости. Видеодоказательство аномалии опубликовано в Twitter 28 мая.
На ролике видно, как «Газель» благополучно заскакивает под путепровод. В комментариях отмечается, что фургон должен быть меньше трёх метров в высоту.
Шайтанаме! pic.twitter.com/caHR7qrZdv— Мост глупости (@FoolsBridge) May 28, 2018
Ещё одно видео запечатлело встречу двух «Газелей». Водитель автомобиля поменьше предупредил сигналом большого брата об опасности. Фургон вовремя остановился и сдал назад.
Вчера Мост глупости проглотил 150-ю жертву. «Фонтанка» попросила «газелистов» объяснить, почему они неутомимо продолжают вести грузовички на убой.