Министр иностранных дел Польши призвал продлить санкции против России

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время беседы с журналистами в Брюсселе заявил, что западным странам следует продлить санкции против России, так как российская сторона не меняет свое «поведение» на международной арене. Об этом сообщает «Польское радио».

В ближайший месяц страны Европейского союза должны принять решение о санкциях против России.

«Должны быть какие-то результаты, изменение поведения России на международной арене, чтобы эти санкции смягчить, однако ничего на это не указывает», — сказал Чапутович, когда его спросили о целесообразности снятия санкций с России.

Также, по его мнению, российская сторона не соблюдает минские соглашения.