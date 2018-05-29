На железнодорожной станции в Пскове из цистерны вылилось 50 литров серной кислоты

Грузовой поезд, следовавший из Белоруссии в Великий Новгород, дал протечку на железнодорожных путях в Пскове 28 мая.

По информации регионального МЧС, около двух дня на железнодорожной станции «Псков-Товарный» заметили дырявую цистерну с льющейся жидкостью. К ликвидации прорыва привлекли пять расчётов.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, серная кислота заняла пятно размером около пяти квадратных метров. Из цистерны успело вылиться 50 литров.

Инцидент не привёл к задержке поездов. Угрозы экологической безопасности также не нашли. По данным СМИ, утечка произошла из-за перегрева. Спасатели охладили ёмкость с серной кислотой.