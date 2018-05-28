Президент Чехии заявил, что вновь назначит Бабиша премьером

Чешский президент Милош Земан готов уже в первой половине июня вновь назначить премьером лидера выигравшего в октябре 2017 года парламентские выборы движения ANO Андрея Бабиша, об этом глава республики заявил 28 мая государственному ТВ.

"До 15 июня я совершенно точно назначу Андрея Бабиша председателем правительства", — сказал Земан, добавив, что в ближайшие дни он уточнит дату назначения. Движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако его однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил в январе доверия в парламенте, пишет РИА Новости.

Длившиеся три месяца переговоры ANO с социал-демократами привели к созданию соглашения о коалиции, располагающей в парламенте 93 голосами (78+15) и вынужденной рассчитывать также на обещанную лояльность со стороны коммунистов (15 голосов), что поможет получить в парламенте большинство в 108 (из 200) голосов.

Дата 15 июня фигурирует в заявлении Земана в связи с тем, что в этот день завершится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) о возможности создания правящей коалиции и правительства с движением ANO. По словам лидера социал-демократов Яна Гамачека, первая неделя референдума показала, что большинство партийцев склоняется к коалиции с ANO, остальные предпочитают уход в оппозицию. Многие политики в республике восприняли заявление Земана как попытку оказать дополнительное давление на движение ANO и социал-демократов для ускорения решения о создании коалиции.

"Не предполагаю, что референдум (в ЧСДП) завершится неуспешно. Но если бы до этого дошло, то да, у меня есть план Б, но я сообщу о нем, прежде всего, Андрею Бабишу", — подчеркнул Земан.

Ранее, на минувшей неделе, Земан заявил, что выступает против досрочных выборов в парламент даже в случае провала создания правящей коалиции в составе движения ANO и социал-демократов.